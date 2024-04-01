Сначала блондинка, потом рыженькая: любовный скандал в ТЦК получил неожиданное продолжение (видео)

Вы уже точно видели видео страстных поцелуев начальника Ровенского ТЦК с несколькими разными женщинами. Так вот, этот любовный скандал получил продолжение. Спойлер: девушки никого не избили. А как развивается эта история – в эксклюзиве журналистки Виктории Гнатюк TSN.ua.

Любовный роман в ТЦК

Эти кадры уже видела вся страна. Сначала страстные поцелуи с блондинкой, а затем с рыженькой. На видео – начальник Ровенского ТЦК Александр Ярмошевич, именно он находится в центре любовного скандала.

В Сети появилось видео, как оно на рабочем месте развлекается с подчиненными противоположного пола, правда, видео снято на скрытую камеру. Первым видео опубликовал на своем Telegram-канале антиукраинский блоггер Анатолий Шарий, заявив, что на кадрах – полковник Александр Ярмошевич. Что хотели действительно увидеть в этом кабинете – неизвестно, зато видео уже несколько дней не дает покоя пользователям. Но в Сухопутных войсках Украины заявили о начатой проверке.

Украинцы разразились шутками!

А между тем в Сети все думали: одна ли это дама на видео, которая просто сменила цвет волос, или все же разные. Но и неизвестно, что страшнее, потому что служебная проверка – это одно, ноооо… Что может быть хуже разъяренной женщины? Разве что… две разъяренные женщины, нуууу или три. Потому что вдобавок оказалось, что председатель Ровенского ТЦК женат и еще и сына имеет. И пока все думали, что жена будет делать вырванные годы мужу, она всех удивила и наоборот за него вступилась, об этом сообщили СМИ. Говорят, и сам Ярмошевич прокомментировал историю на своей странице в Facebook. Он якобы заявил, что враги пытаются его дискредитировать, а жена публично поддержала его, назвала профессионалом, с 2014 года защищавшим Украину на фронте. Она отметила, что сотрудники этого ТЦК "не "упаковали" военнообязанных", а всегда соблюдали законодательство, и призвала врагов не "жить жизнью соседа", а обратить внимание на свою семью. Однако к моменту выпуска мы не смогли проверить эту информацию, ведь оба поста недоступны. Ну и пока все думали, чем закончится эта лямур-тужур, Александр Ярмошевич написал рапорт на увольнение и теперь будет служить в одной из боевых частей. Об этом сообщили в оперативном командовании "Запад".

Новое видео!

Так что история еще явно не закончена. Ведь вопрос, кто установил у начальника ТЦК скрытую камеру – интересен. Напомним, что Шарий продолжал подливать масла в огонь и впоследствии распространил еще одно видео, на котором начальник ТЦК якобы говорит по телефону с женщиной, обсуждая обнародование кадров с поцелуями.

Реакция военных

Шарий с иронией подписал это видео: "Привет от призывников Ровно!". Если видео все же правдивое, то вопрос, конечно, возникает, не создано ли рабочее место для конкретных задач, тем более, на такой должности. Впрочем, среди украинцев и военнослужащих нашлись те, кто встал на защиту руководителя ТЦК. К примеру, в своих соцсетях военнослужащая Ярина Черногоз разместила фото с любимым и написала несколько слов поддержки.

Пост-поддержка от военной Ярины Черногуз

Украинцы как всегда, в любой ситуации находят, над чем посмеяться, поэтому в Сети шутили кто о чем.

Были, конечно, и те, кто такое поведение на работе воспринимает крайне негативно.

Что известно о Ярмошевиче?

Напомним, что об Александре Ярмошевиче известно не так много, он возглавляет Ровенский ТЦК от 2021 года. До этого он участвовал в АТО. В декларации за 2023 год Ярмошевич указал, что приобрел AUDI Q7 в 2014 году выпуска за 501 тысячу гривен. Правда, на сайтах продаж автомобилей, такая стоит не менее 800 тысяч. Зарплата военкома за год составила чуть более 400 тыс. грн. В то же время, его жена Валентина заработала больше мужа – более 800 тыс. грн. Да и такое бывает. Впрочем, остается вопрос: кто и зачем разместил скрытые камеры в кабинете руководителя ТЦК.

Напомним, в Сухопутных войсках ВСУ проведут служебную проверку из-за обнародованного видео. Также инициировано обращение в соответствующие правоохранительные органы о содействии в расследовании. "В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временному промежутку, так и факту установления тайного видеонаблюдения в служебном помещении", — сообщили в Сухопутных войсках.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Сначала блондинка, потом рыженькая! Любовный скандал в ТЦК получил неожиданное продолжение!

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