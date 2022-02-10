Сначала была температура, а затем клиническая смерть: на Полтавщине загадочно умер 3-летний ребенок

Сначала была температура, а затем клиническая смерть: на Полтавщине загадочно умер 3-летний ребенок

Полиция устанавливает причину трагедии.

В г. Глобино Полтавской области умерла 3-летняя девочка. У нее диагностировали отек головного мозга.

Об этом сообщает "Суспильне".

Исполнительный директор Глобинской городской больницы Яков Синаюк сообщил, что ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти. Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась.

Пресс-секретарь Кременчугского райуправления полиции Анна Васенко сообщила, что в полиции по этому факту уже начали расследование. По данным следствия, ребенок заболел в начале февраля, у него была высокая температура. Сначала родители обратились к частному врачу, однако впоследствии девочку госпитализировали в городскую больницу.

"Полиция начала расследование по факту смерти для того, чтобы судебно-медицинский эксперт сказал, что именно вызвало отек головного мозга ребенка", — сообщила спикер полиции.

Напомним, в Ровенской области в больнице скончался 25-летний мужчина. Родные покойного обвинили медиков в халатности.