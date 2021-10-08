Сначала лишил жизни мужчину, а потом, чтобы не разоблачили — его родственников: в Донецкой области суд вынес приговор по резонансному делу

Обвиняемого приговорили к 15 годам лишения свободы.
Виновного в тройном убийстве в Донецкой области приговорили к 15 годам за решеткой. Прокуратура будет настаивать на пожизненном заключении.
Об этом сообщается на странице ведомства.
27-летнего мужчину признали виновным в умышленном одного человека и умышленном убийстве двух человек, с целью скрыть другое уголовное преступление, и краже (ч. 1 ст.115, п. 1, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185 УК Украины).
Происшествие произошло 18 декабря 2020 в Славянске. Ранее судимый за кражу местный житель встретил на одной из улиц города своего знакомого. По дороге в магазин между мужчинами произошла ссора, во время которой мужчина задушил своего 56-летнего оппонента веревкой и оставил его тело возле гаражей.
"Опасаясь, что члены семьи погибшего могут рассказать о нем правоохранителям, он пошел в его квартиру, где задушил и перерезал шею 54-летней сожительнице убитого и ее прикованной к постели 79-летней матери. Забрав из квартиры убитой семьи серебряное кольцо, мобильный телефон и денежные средства, убийца с места преступления скрылся", — рассказали в прокуратуре.
Прокуратура настаивала на пожизненном заключении обвиняемого в тройном убийстве, но суд принял решение о его осуждение на 15 лет.
Прокуратура с данным приговором не согласилась и сейчас готовит апелляционную жалобу.
Напомним, что в Волынской области суд вынес приговор двум подросткам, которые пытались убить мать одного из них. Они проведут за решеткой 10 лет каждый.