Сначала мир, потом гарантии: эксперт объяснил, почему это риск для Украины

Документ, которым сначала достигается мир, а затем гарантии безопасности — это больше ловушка, чем шанс для Украины. Но сейчас речь идет только о публикации в Politico.

Такое мнение в эфире "КИЕВ24" высказал Игорь Попов, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина".

«Официальная позиция президента Зеленского и всех украинских делегаций состоит в том, что должен быть пакет договоренностей. Мы не можем подписать что-либо, а после этого обсуждать гарантии безопасности», — отметил он.

Сначала была информация о том, что Дрискол привез два документа: первый – дорожная карта из 28 пунктов, второй – о дипломатических гарантиях безопасности со стороны США. Как известно, позиция Украины состоит в том, что это двустороннее соглашение о гарантиях безопасности должно быть ратифицировано национальными парламентами. Тогда будет неважно, кто станет президентом США. Это более весомое международное соглашение.

«Но этого нужно добиваться одновременно с подписанием дорожной карты мирного урегулирования. Мы ведь и так понимаем, что эти гарантии — не абсолютные. Но пусть подпишут и ратифицируют хотя бы их», - заключил Попов.

Да, кандидат исторических наук, американист, бывший сотрудник ООН (1987–2019) Дмитрий Довгополый не считает, что мы на пути к мирному соглашению.

«Мне кажется, что происходящее – это увертюра для перемирия, корейского перемирия. Что сейчас будем торговаться, будем якобы договариваться и в конце концов согласимся где-то остановить огонь, на какой-то условной линии, и там оно останется на довольно длительное время. Пока не умрет, мы надеемся и знаем кто», — заявил Довгополый.