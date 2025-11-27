- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 54
- Время на прочтение
- 2 мин
Сначала мир, потом гарантии: эксперт объяснил, почему это риск для Украины
Подписание отдельных документов для мирного урегулирования и гарантий безопасности может обернуться негативными последствиями для Украины.
Документ, которым сначала достигается мир, а затем гарантии безопасности — это больше ловушка, чем шанс для Украины. Но сейчас речь идет только о публикации в Politico.
Такое мнение в эфире "КИЕВ24" высказал Игорь Попов, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина".
«Официальная позиция президента Зеленского и всех украинских делегаций состоит в том, что должен быть пакет договоренностей. Мы не можем подписать что-либо, а после этого обсуждать гарантии безопасности», — отметил он.
Сначала была информация о том, что Дрискол привез два документа: первый – дорожная карта из 28 пунктов, второй – о дипломатических гарантиях безопасности со стороны США. Как известно, позиция Украины состоит в том, что это двустороннее соглашение о гарантиях безопасности должно быть ратифицировано национальными парламентами. Тогда будет неважно, кто станет президентом США. Это более весомое международное соглашение.
«Но этого нужно добиваться одновременно с подписанием дорожной карты мирного урегулирования. Мы ведь и так понимаем, что эти гарантии — не абсолютные. Но пусть подпишут и ратифицируют хотя бы их», - заключил Попов.
Ранее эксперт сделал тревожный прогноз по завершению войны в Украине.
Да, кандидат исторических наук, американист, бывший сотрудник ООН (1987–2019) Дмитрий Довгополый не считает, что мы на пути к мирному соглашению.
«Мне кажется, что происходящее – это увертюра для перемирия, корейского перемирия. Что сейчас будем торговаться, будем якобы договариваться и в конце концов согласимся где-то остановить огонь, на какой-то условной линии, и там оно останется на довольно длительное время. Пока не умрет, мы надеемся и знаем кто», — заявил Довгополый.