Сначала отсидел за угон, теперь за кражу: в Днепре 17-летнего подростка приговорили к пяти годам тюрьмы

Свою вину несовершеннолетний признал полностью.
В Днепре подростка за ограбление приговорили к пяти годам тюрьмы. Ранее парень уже был судим за угон автомобиля.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как выяснилось, 17-летний подросток, который уже был судим за угон автомобиля, в апреле 2021 года проник в одну из комнат общежития, украл телефон и скрылся с места преступления. Гаджет в ходе следственных действий оценили в 2600 гривен.
Впоследствии молодого человека задержали и отправили под суд.
"Свою вину юноша признал полностью. Приговором Красногвардейского районного суда Днепропетровска 17-летний гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 ("Тайное похищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилье") УК Украины. Суд назначил злоумышленнику наказание по совокупности приговоров в виде 5 лет лишения свободы”, — отметили в прокуратуре области.
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