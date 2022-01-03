Сначала "полиция" положила на капот: в Мелитополе парень оригинально сделал предложение любимой

Девушка согласилась выйти замуж.

В Мелитополе на Запорожье парень решил оригинально сделать предложение своей девушке – сначала ее испугали "полицией" с задержанием и муляжами оружия, а затем прозвучало предложение выйти замуж.

На опубликованном в Сети видео видно, как пара остановилась на автомобиле перед воротами частного дома. В это время подъехал белый микроавтобус, из которого выбежали переодетые в полицейских, в масках и с муляжами пистолетов мужчины. Они сначала вытащили девушку из авто, положили ее на капот и пугали оружием. Потом достали из водительского сиденья и ее парня и повалили на землю.

subbota.ua

Через несколько секунд парень приподнялся, подошел к девушке, встал на колено, протянул коробочку с кольцом и предложил ей выйти за него замуж. Растерянная девушка в это время с удивлением рассматривала всех вокруг, но произнесла утвердительное: "Да!".

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