Сначала пошли на штурм, а потом бежали, но недалеко: украинские десантники разбили группу оккупантов (видео)

На одном из участков фронта оккупантам досталось от ВСУ.
На одном из участков фронта, где продолжаются активные боевые действия десантники 25 десантно-штурмовой бригады из Днепропетровщины поколотили оккупантов. Те, набравшись смелости, пошли на штурм, но неудачно.
Видео десантники 25-й ОПГБр ДШВ выложили в Сети.
"Оккупантам не укрыться от Сичеславских десантников! Напуганные россияне бросились убегать от наших защитников, но попытка оказалась неудачной. Это наша земля и врагам здесь не место, достанем каждого", — уверяют десантники.
Российские захватчики попытались прорвать позиции ВСУ, но столкнулись с яростным сопротивлением и вынуждены были бежать, сверкая пятками. Впрочем, далеко убежать у них не получилось – их догнала и накрыла артиллерия.
Напомним, что в Никополе Днепропетровской области российские оккупанты попытались высадить десант со стороны Запорожской области. Сработали прибрежные мины, так что миссия с десантом завершилась ничем.
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