Сначала предлагал $200: уклонист задул баллончиком сотрудников ТЦК и скрылся

Уклонист задул баллончиком работников ТЦК и полиции и скрылся после того, как у него не взяли $200 взятки.
В Хмельницкой области гражданин пытался откупиться на улице от ТЦК 200 долларами США. Когда военные отказались, уклонист задул баллончиком работников военкомата и полицейских и скрылся.
Об этом сообщает Хмельницкий областной ТЦК и СП.
Инцидент произошел в городе Полонное Хмельницкой области. Во время составления административных материалов за нарушение правил военного учета мужчина пытался "откупиться" 200 долларами США. Работник ТЦК отказался от взятки.
Тогда мужчина применил слезоточивый газ против полицейских и военных, а затем бросился наутек.
"Все его действия зафиксированы. Готовятся документы для возбуждения уголовного производства за попытку дать взятку и за сопротивление представителям власти", – сообщили в ТЦК.
Ранее сообщалось, что под Киевом работник ТЦК стрелял в грузчика склада.
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