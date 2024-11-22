Сначала предлагал $200: уклонист задул баллончиком сотрудников ТЦК и скрылся

Уклонист задул баллончиком работников ТЦК и полиции и скрылся после того, как у него не взяли $200 взятки.

В Хмельницкой области гражданин пытался откупиться на улице от ТЦК 200 долларами США. Когда военные отказались, уклонист задул баллончиком работников военкомата и полицейских и скрылся.

Об этом сообщает Хмельницкий областной ТЦК и СП.

Инцидент произошел в городе Полонное Хмельницкой области. Во время составления административных материалов за нарушение правил военного учета мужчина пытался "откупиться" 200 долларами США. Работник ТЦК отказался от взятки.

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Тогда мужчина применил слезоточивый газ против полицейских и военных, а затем бросился наутек.

"Все его действия зафиксированы. Готовятся документы для возбуждения уголовного производства за попытку дать взятку и за сопротивление представителям власти", – сообщили в ТЦК.

Ранее сообщалось, что под Киевом работник ТЦК стрелял в грузчика склада.

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