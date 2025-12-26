ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
62
Время на прочтение
2 мин

Сначала президент и референдум, затем Совет: в "Слуге народа" озвучили план послевоенных выборов

В Верховной Раде обсуждают сценарий реализации мирного плана, который предусматривает проведение всеукраинского референдума и выборов президента в сжатые сроки в течение 90 дней.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Выборы в Украине

Выборы в Украине / Архивное фото / © УНИАН

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время заседания рабочей группы ВР по подготовке законодательных изменений к выборам раскрыл детали возможного избирательного процесса после завершения войны.

По его словам, рассматривается вариант, основанный на четком временном коридоре в 90 дней.

Как это будет выглядеть: график

Арахамия объяснил распределение времени в этом сценарии:

  • 30 дней – на подготовительную работу и создание законодательной базы;

  • 60 дней – непосредственно на избирательные процедуры.

В этот период планируют провести одновременно общенациональный референдум и выборы президента Украины .

Почему сначала президентские, а не парламентские

По мнению Арахамии, организовать президентскую гонку проще с правовой точки зрения, особенно в вопросе участия военных.

«С президентом Украины немного легче двигаться, потому что вопрос участия военных будет ограничен. Обычно в президентских выборах принимают участие несколько десятков человек».

Кроме того, такой подход позволит протестовать систему. Если на выборах главы государства и референдума обнаружат ошибки, их можно будет исправить перед более сложными выборами в Верховную Раду.\

Как военные смогут баллотироваться

Глава фракции заверил, что действующее законодательство уже имеет механизм для военных, желающих пойти в политику.

Для этого военнослужащему нужно:

  1. Подать рапорт командиру.

  2. Получить отпуск на три месяца .

  3. Используйте это время для агитации и ведения кампании.

Арахамия подчеркнул, что этот механизм понятен и менее конфликтен для единичных кандидатов в президенты, чем для массового участия военных в парламентских списках.

Напомним, в «Слуге народа» предлагается «гибридная» модель голосования онлайн и офлайн, чтобы дать украинцам больше возможностей для голосования. По словам Арахамии, это необходимо, ведь низкая явка на выборах может дать основания врагу назвать их недостаточно легитимными.

Дата публикации
Количество просмотров
62
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie