Сначала президент и референдум, затем Совет: в "Слуге народа" озвучили план послевоенных выборов

Выборы в Украине / Архивное фото / © УНИАН

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время заседания рабочей группы ВР по подготовке законодательных изменений к выборам раскрыл детали возможного избирательного процесса после завершения войны.

По его словам, рассматривается вариант, основанный на четком временном коридоре в 90 дней.

Как это будет выглядеть: график

Арахамия объяснил распределение времени в этом сценарии:

30 дней – на подготовительную работу и создание законодательной базы;

60 дней – непосредственно на избирательные процедуры.

В этот период планируют провести одновременно общенациональный референдум и выборы президента Украины .

Почему сначала президентские, а не парламентские

По мнению Арахамии, организовать президентскую гонку проще с правовой точки зрения, особенно в вопросе участия военных.

«С президентом Украины немного легче двигаться, потому что вопрос участия военных будет ограничен. Обычно в президентских выборах принимают участие несколько десятков человек».

Кроме того, такой подход позволит протестовать систему. Если на выборах главы государства и референдума обнаружат ошибки, их можно будет исправить перед более сложными выборами в Верховную Раду.\

Как военные смогут баллотироваться

Глава фракции заверил, что действующее законодательство уже имеет механизм для военных, желающих пойти в политику.

Для этого военнослужащему нужно:

Подать рапорт командиру. Получить отпуск на три месяца . Используйте это время для агитации и ведения кампании.

Арахамия подчеркнул, что этот механизм понятен и менее конфликтен для единичных кандидатов в президенты, чем для массового участия военных в парламентских списках.

Напомним, в «Слуге народа» предлагается «гибридная» модель голосования онлайн и офлайн, чтобы дать украинцам больше возможностей для голосования. По словам Арахамии, это необходимо, ведь низкая явка на выборах может дать основания врагу назвать их недостаточно легитимными.