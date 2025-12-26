- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 62
- Время на прочтение
- 2 мин
Сначала президент и референдум, затем Совет: в "Слуге народа" озвучили план послевоенных выборов
В Верховной Раде обсуждают сценарий реализации мирного плана, который предусматривает проведение всеукраинского референдума и выборов президента в сжатые сроки в течение 90 дней.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время заседания рабочей группы ВР по подготовке законодательных изменений к выборам раскрыл детали возможного избирательного процесса после завершения войны.
По его словам, рассматривается вариант, основанный на четком временном коридоре в 90 дней.
Как это будет выглядеть: график
Арахамия объяснил распределение времени в этом сценарии:
30 дней – на подготовительную работу и создание законодательной базы;
60 дней – непосредственно на избирательные процедуры.
В этот период планируют провести одновременно общенациональный референдум и выборы президента Украины .
Почему сначала президентские, а не парламентские
По мнению Арахамии, организовать президентскую гонку проще с правовой точки зрения, особенно в вопросе участия военных.
«С президентом Украины немного легче двигаться, потому что вопрос участия военных будет ограничен. Обычно в президентских выборах принимают участие несколько десятков человек».
Кроме того, такой подход позволит протестовать систему. Если на выборах главы государства и референдума обнаружат ошибки, их можно будет исправить перед более сложными выборами в Верховную Раду.\
Как военные смогут баллотироваться
Глава фракции заверил, что действующее законодательство уже имеет механизм для военных, желающих пойти в политику.
Для этого военнослужащему нужно:
Подать рапорт командиру.
Получить отпуск на три месяца .
Используйте это время для агитации и ведения кампании.
Арахамия подчеркнул, что этот механизм понятен и менее конфликтен для единичных кандидатов в президенты, чем для массового участия военных в парламентских списках.
Напомним, в «Слуге народа» предлагается «гибридная» модель голосования онлайн и офлайн, чтобы дать украинцам больше возможностей для голосования. По словам Арахамии, это необходимо, ведь низкая явка на выборах может дать основания врагу назвать их недостаточно легитимными.