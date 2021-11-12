Сначала признали невиновным, а затем посадили за убийство: в Черкассах судили военного

Сначала признали невиновным, а затем посадили за убийство: в Черкассах судили военного

Мужчина проведет в тюрьме 9 лет.

В Черкассах апелляционным суд отменил оправдательный приговор военнослужащему, совершившему убийство и назначил ему наказание.

Об этом сообщает Спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Коллегия судей Черкасского апелляционного суда по апелляционной жалобе прокурора военной прокуратуры отменен приговор Смелянского горрайонного суда Черкасской области, которым убийца-военнослужащий признан невиновным.



Убийство случилось 1 октября 2018 года. Старший водитель-электрик радиолокационного отделения воинской части, расположенной в Черкасской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с гражданским нанес ему не менее 13 ударов ножом в область головы, шеи и грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался.



В прошлом году суд первой инстанции признал обвиняемого военнослужащего невиновным в умышленном убийстве. Прокуратура подала апелляционную жалобу на оправдательный приговор.



Судьи Черкасского апелляционного суда рассмотрели собранные доказательства и отменила приговор первой инстанции.



"Коллегия судей Черкасского апелляционного суда вынесла новый приговор, которым указанный военнослужащий признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины, (умышленное убийство). Убийце назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет", — в сообщении спецпрокуратуры.

Напомним, что в Полтавской области за жестокое убийство родителей судили мужчину. Он получил пожизненное заключение.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку