Сначала ругал, а затем душил: в Донецкой области 7-летняя девочка сбежала из дома из-за отчима

Сначала ругал, а затем душил: в Донецкой области 7-летняя девочка сбежала из дома из-за отчима

Мама ребенка и отчим находились в состоянии алкогольного опьянения.

В Мариуполе Донецкой области 7-летняя девочка сбежала из дома, потому что ее душил отчим. Ребенок рассказал об этом знакомым, а те позвонили в полицию.

Об этом случае сообщает полиция Донбасса.

В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир Приморского района Мариуполя мужчина пытался задушить семилетнего ребенка. Правоохранители выехали на место.

"Установлено, что мать девочки вместе с сожителем находились в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, взрослые ругали дочь, и, по словам ребенка, впоследствии мужчина взялся ее душить, но она вырвалась и убежала из квартиры", — сообщают в пресс-службе полиции.

Ребенка временно изъяли из семьи. Сейчас девочка находится в больнице. По факту совершения насилия проводится проверка. Социальная служба по делам детей будет решать вопрос о целесообразности возвращения ее в семью.

Напомним, что Самарском районе Днепра трое наркозависимых избили 15-летнего подростка. За парня вступилась прохожая и вызвала полицию.

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