"Сначала следует выяснить, кто автор": Туск высказался о работе над "мирным планом"

Дональд Туск / © Associated Press

Премьер Польши Дональд Туск отметил, что партнеры готовы работать над мирным планом, чтобы завершить войну в Украине. В то же время он поинтересовался, кто действительно является автором документа.

Об этом глава польского правительства Дональд Туск заметил в соцсети Х.

Он подчеркнул, что перед тем, как начать работать над пунктами плана, следует выяснить, кто его создал.

«Вместе с лидерами Европы, Канады и Японии мы заявили о готовности работать над 28-пунктным планом, несмотря на некоторые оговорки. Однако, прежде чем мы начнем работу, было бы хорошо знать, кто автор плана и где он был создан», — написал Туск.

Ранее в США не могли определиться, кто является автором «мирного плана Трампа», предусматривающего 28 пунктов. Его предлагают Украине.

"Фактически американцы просто продвигают российские требования капитуляции Украины", - отметил Стерненко