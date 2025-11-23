- Дата публикации
"Сначала следует выяснить, кто автор": Туск высказался о работе над "мирным планом"
Туск заявил, что нужно понимать, кто является автором так называемого мирного плана, который предлагают Украине.
Премьер Польши Дональд Туск отметил, что партнеры готовы работать над мирным планом, чтобы завершить войну в Украине. В то же время он поинтересовался, кто действительно является автором документа.
Об этом глава польского правительства Дональд Туск заметил в соцсети Х.
Он подчеркнул, что перед тем, как начать работать над пунктами плана, следует выяснить, кто его создал.
«Вместе с лидерами Европы, Канады и Японии мы заявили о готовности работать над 28-пунктным планом, несмотря на некоторые оговорки. Однако, прежде чем мы начнем работу, было бы хорошо знать, кто автор плана и где он был создан», — написал Туск.
Ранее в США не могли определиться, кто является автором «мирного плана Трампа», предусматривающего 28 пунктов. Его предлагают Украине.
"Фактически американцы просто продвигают российские требования капитуляции Украины", - отметил Стерненко