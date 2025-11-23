ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
416
Время на прочтение
1 мин

"Сначала следует выяснить, кто автор": Туск высказался о работе над "мирным планом"

Туск заявил, что нужно понимать, кто является автором так называемого мирного плана, который предлагают Украине.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

Премьер Польши Дональд Туск отметил, что партнеры готовы работать над мирным планом, чтобы завершить войну в Украине. В то же время он поинтересовался, кто действительно является автором документа.

Об этом глава польского правительства Дональд Туск заметил в соцсети Х.

Он подчеркнул, что перед тем, как начать работать над пунктами плана, следует выяснить, кто его создал.

«Вместе с лидерами Европы, Канады и Японии мы заявили о готовности работать над 28-пунктным планом, несмотря на некоторые оговорки. Однако, прежде чем мы начнем работу, было бы хорошо знать, кто автор плана и где он был создан», — написал Туск.

Ранее в США не могли определиться, кто является автором «мирного плана Трампа», предусматривающего 28 пунктов. Его предлагают Украине.

"Фактически американцы просто продвигают российские требования капитуляции Украины", - отметил Стерненко

Дата публикации
Количество просмотров
416
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie