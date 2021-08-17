Сначала женщина убила супруга, после чего решила покончить с собой: появилась новая версия причины взрыва дома в центре Днепра

Сначала женщина убила супруга, после чего решила покончить с собой: появилась новая версия причины взрыва дома в центре Днепра

Сейчас инцидент расследуют по трем статьям, включая "умышленное убийство".

В Днепре правоохранители переквалифицировали уголовное производство по факту взрыва квартиры в Центральном районе города. Сейчас следователи расследуют инцидент как "умышленное убийство" и "самоубийство".

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

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По одной из версий, между мужчиной и его женой возник конфликт, в результате которого женщина нанесла супругу ножевое ранение. После чего гражданка решила покончить жизнь самоубийством и открыла газовые конфорки. Впоследствии в доме прогремел взрыв.

"Согласно результатам судебно-медицинского вскрытия, смерть 55-летнего мужчины наступила от проникающего колото-резаного ранения груди, а смерть 51-летней женщины — от острого отравления оксидом углерода", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

По факту происшествия копы открыли три уголовных производства: об умышленном убийстве, самоубийстве и служебной халатности. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что взрыв на улице Шмидта произошел утром 15 августа. На месте спасатели обнаружили тела двух человек.

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