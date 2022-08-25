Снаряд попал в дом: россияне обстреляли село в Харьковской области, погиб мужчина

Российские войска не перестают обстреливать Харьковщину.
В четверг, 25 августа, оккупанты обстреляли село Лебяже, что в Чугуевском районе. Вражеский снаряд попал в жилой дом.
Об этом сообщил глава Харкисской ОВА Олег Синегубов.
В результате российской атаки погиб 62-летний мужчина. Его 41-летняя супруга получила ранения. Женщину с легкими ранениями госпитализировали в медзаказ. Медики оценивают ее состояние как стабильное.
"Российские оккупанты продолжают террор мирного населения", — подчеркнул Синегубов.
Как сообщалось, оккупанты запустили в направлении Харькова в ночь на 25 августа две ракеты. Первая взорвалась в воздухе, а вторая упала на территории Чугуевского района. Предварительно, без пострадавших.
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