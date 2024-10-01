Снаряд прилетел в здание аптеки: власти рассказали подробности ужасного удара по Херсону

Число погибших возросло до семи.
Во вторник, 1 октября, российские военные обстреляли центральный рынок в Херсоне, где была большая концентрация людей. Снаряд оккупантов прилетел четко в здание аптеки, где также находились местные жители.
Об этом сообщил глава Херсонского областного совета Александр Самойленко в эфире телеканала "КИЕВ24".
По его словам, рядом было расположено защитное сооружение.
"Некоторые люди продавали аграрную продукцию. В это время раздался выстрел, который унес жизни уже семи человек. Кроме того, есть три тяжелых раненых, а еще два человека с рынка обратились к медикам", — рассказал чиновник.
Самойленко заметил, что последствия российского обстрела ужасающие.
Как сообщалось, сегодня с утра российские войска ударили по рынку Херсона. Под ударом РФ оказались торговые точки, где с утра херсонцы покупали или продавали продукцию. Сначала было известно о пяти погибших.