"Снаряд ударил, начало гореть": сторож музея рассказал, как с женой спасали картины Марии Примаченко в Иванкове

Некоторое время считалось, что культурное наследие украинской художницы сгорело.

В селе городского типа Иванков в Киевской области во время наступления русской армии сгорел историко-краеведческий музей, где хранилось около двух с половиной десятков работ всемирно известной художницы Марии Примаченко. Некоторое время считалось, что культурное наследие украинской художницы сгорело, но выяснилось, что его из огня вместе со своей женой спас сторож музея.

Об этом сообщают на канале Ukrainian Witness.

В музее хранились тканные работы мастера Анны Верес, картины Марии Примаченко, народная одежда, старинные вещи быта, оружие Второй Мировой войны и даже скелет мамонта.

Во время обстрелов в Иванкове загорелась крыша музея. Сторож учреждения, живущий неподалеку, вышел из подвала и увидел пожар. Они вместе с женой выбили окна и принялись выносить из охваченного огнем здания картины Марии Примаченко.

"Снаряд ударил, начало гореть… Мы решили, что нужно спасать. Выбили стекло и начали выносить. Под обстрелами, под всем этим. Стреляли, а мы выносили, а что делать?", — рассказывает сторож.

Картины Марии Примаченко удалось спасти, и сейчас они находятся в безопасном месте.

Напомним, в селе Иванкове Киевской области, где в воскресенье, 27 февраля, произошло ожесточенное сражение, российские кафиры уничтожили местный музей, в котором хранились уникальные произведения Марии Приймаченко.

Ранее фотографии якобы уничтоженных работ народной художницы, сгоревших в помещении музея,опубликовал в соцсети журналист Сергей Бахин.

Затем сообщалось, что часть картин Примаченко, в том числе из Иванкова, находилась в музее в Киеве на временной выставке.