Снаряд влетел в их дом: во время утреннего обстрела Херсонщины погибли супруги

Это был целенаправленный удар по гражданским жителям Херсона, отмечают в ОВА.

Сегодня, 16 февраля, российские войска обстреляли село Змиевка Херсонской области. В результате вражеской атаки погибли супруги, в дом которых прилетел снаряд.

Об этом сообщили в Херсонской ОВО.

"Очередное трагическое утро в Херсонской области. Из-за российского обстрела села Змиевка Бериславского района погибли супруги — мужчина и женщина. На рассвете в их дом попал вражеский снаряд, который оборвал жизнь двух мирных людей", — говорится в сообщении.

В ОВА подчеркивают, что российские артиллеристы знали, куда избивали.

"Это целенаправленный удар по гражданским жителям Херсонщины. Соболезнования родным и вечная память погибшим, чью жизнь оборвали российские изверги", — отметили в областной военной администрации.

Напомним, в ночь на 16 февраля оккупанты выпустили по Украине 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования. Украинские силы ПВО уничтожили 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Украинцев предупредили, о том, что днем 16 февраля россияне могут нанести повторные ракетные удары по Украине.

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