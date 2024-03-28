Снаряды для Украины: участники чешской инициативы подписали соглашение

Сначала речь шла о 800 тысячах единиц, но в Чехии нашли еще 200 тысяч.

Украина получит миллион артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы Присоединившиеся страны подписали соглашение.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

"Несколько недель назад советник Петра Павла по национальной безопасности Томас Пояр объявил, что первые поставки начнутся в июне. Сейчас ускоряемся: к апрелю отправки пойдут", – говорится в сообщении.

Напомним, что к чешской инициативе присоединились 20 стран. Среди них: Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада.

Читайте также: