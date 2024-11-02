Снаряды "любимчикам", а медиков в пехоту: Безуглая снова резко "прошлась" по Сырскому

В Украине людей забирают из подразделений, которые обслуживают аэродромы, артиллерийские расчеты и даже системы Patriot и переводят в пехоту.

Об этом заявила народная депутат Украины Марианна Безуглая.

"Сейчас забирают людей с прикрытия аэродромов, артиллерийских расчетов, даже из Patriot – всех отправляют в пехоту", — сообщила Безуглая.

Депутат также заявила о проблемах в управлении войсками. По ее информации, штабы не сокращаются, а наоборот увеличиваются, при этом на фронте наблюдается "управленческий коллапс". В частности, она утверждает, что боеприпасы распределяются не по оперативной необходимости, а "любимчикам", из-за чего "бригадам приходится торговать боеприпасами".

Также депутат сообщила, что после провала Курской операции главнокомандующий ВСУ перемещается на юг.

"Сырский, осознав, что Курская операция провалена, перемещается на юг, снова избегая Киева. Он пытается показать, что только он - уникальный герой, что он будет «отражать» наступление россиян на юге, что его невозможно заменить. В то же время на Курскую операцию уже назначены «козлы отпущения», а активизация наступления на юге стала возможной, потому что в частности до этого Сырский снял оттуда подразделения и никак не реагировал на очередные предупреждения разведки. По моим данным он вообще уже не общается с Будановым", - написала Безуглая.

Безуглая еще раз призвала руководство государства к смене главнокомандующего Сырского.

Напомним, ранее народная депутат Марьяна Безугла объяснила причины уменьшения количества сбитых российских беспилотников. По ее словам, в Украине стали меньше сбивать "Шахеды", потому что ПВО переводят в пехоту.

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