Снаряды с обедненным ураном: что нужно о них знать и почему они вызвали истерику у Кремля

Во вторник, 21 марта 2023, стало известно, что Великобритания передаст Украине не только боевые танки Challenge 2, но и высокоэффективные снаряды с обедненным ураном к ним. В Кремле уже отреагировали истерикой на новость. Почему — читайте в материале ТСН.ua.

О готовности предоставить Украине высокоэффективные боеприпасы сообщила заместитель министра обороны Великобритании Анабель Голди. Еще раньше в России заявляли, что передача снарядов с обедненным ураном будет рассматриваться как предоставление Украине ядерного оружия. Однако, по словам Голди, эти боеприпасы не имеют ничего общего с ядерным оружием и отличаются высокой эффективностью против современных танков и бронетехники.

Обеденный уран: что это такое и о каких снарядах идет речь

Снаряды с обедненным ураном / Фото: defence24.pl

На польском портале Defence24 посвятили целую статью тому, о каких именно снарядах может идти речь. Скорее всего, речь идет о боеприпасах APFSDS, производимых в Великобритании и США. Главная особенность этих снарядов в том, что обедненный уран в них используется только в сердечнике.

Что такое обедненный уран? Природный уран состоит, как известно, из 99,27% изотопа U-238, 0,72% изотопа U-235 и 0,0055% изотопа U-234. В ядерном оружии и ядерных установках используется только изотоп U-235. Для этого при производстве ядерного топлива природный уран обогащают путем распределения изотопов по массе. Обеденный уран – это именно побочный продукт этого обогащения.

Основная часть радиоактивных изотопов (U-235 и U-234) извлекается еще на этапе обогащения, поэтому обедненный уран считается даже менее радиоактивным, чем урановая руда. Доза наружного излучения от обедненного урана составляет всего 60% того, что дает естественный уран той же массы.

Еще одной особенностью обедненного урана является его высокая жесткость и плотность. Именно из-за этих качеств он широко используется в производстве военной брони (например, в танках M1 Abrams) и боеприпасов (чаще всего в сердечниках снарядов).

Хотя у обедненного урана имела радиоактивность, он все же считается канцерогенным и токсичным. Но не больше, чем обычный мышьяк. Основная его проблема состоит в том, что человек может вдыхать пыль, которая образуется после разрушения снарядов. Однако во всех случаях, когда такие боеприпасы использовались, не было подтверждено пагубное влияние его на человеческий организм или окружающую среду. Например, по результатам исследования влияния обедненного урана на ветеранов войны в Ираке у них не было обнаружено проблем со здоровьем.

В итальянской печати после войны в Югославии появлялись некоторые локальные сообщения о последствиях применения снарядов с обедненным ураном. Однако расследование ЮНЕП ООН доказало, что использование таких боеприпасов не отразилось на населении, участниках боевых действий или окружающей среде. Вопрос исследовался итальянскими учеными, которые подтвердили лишь немного повышенное содержание урана в почвах, но его количество не превышало допустимых норм.

Секретарь парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире "Свобода.Утро" также сказал, что снаряды с обедненным ураном не несут радиационной угрозы. По его словам, это просто боеприпасы с сердечником, отличающимся высокопробиваемой возможностью всей брони. Также он добавил, что достаточно цинично слышно от Министерства иностранных дел РФ заявления о якобы их "опасениях относительно здоровья украинцев", ведь они почти каждый день совершают ракетные обстрелы и бьют по гражданским объектам.

Реакция Кремля на поставку Украине снарядов с обедненным ураном

Ожидалось, что в России почти мгновенно отреагируют на информацию о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном. На брифинге после переговоров с президентом Китая Си Цзиньпинем Владимир Путин уже традиционно пригрозил Киеву, если намерение украинских союзников будет реализовано. Он в очередной раз подчеркнул, что "Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах. Но если все это будет происходить, то Россия будет вынуждена реагировать соответствующим образом".

Появилась реакция и от министра обороны РФ Сергея Шойгу, который намекнул, что Украина в очередной раз может нарушить "красные линии". А представитель российского МИД Мария Захарова назвала новую идею Великобритании "апокалиптической" и созданной по "югославскому сценарию". Она сообщила, что снаряды с обедненным ураном заражают землю и вызывают у живущих на ней людей онкологию.

Издала свою тираду о новых боеприпасах и топ-пропагандистка РФ Маргарите Симоньяне, которая вновь хочет "освободить украинские земли от украинцев".

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