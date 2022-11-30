Снаряды взрывались когда в медучреждении велся прием и было много пациентов: оккупанты обстреляли больницу на Сумщине, погиб ребенок

В Сумской области оккупанты попали в больницу во время рабочего дня.

Российские военные обстреляли Белополье на сумщине. В результате погиб ребенок и разрушенное медучреждение.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Город враг обстрелял из САУ (20 "прилетов"). 15-летний мальчик, который как раз находился на улице, погиб на месте. Российские снаряды взрывались на территории местной больницы именно в то время, когда в медучреждении велся прием и было много пациентов. Разрушение масштабные. Прямое попадание было на втором этаже. Там полностью разрушена стена", — сообщил Живицкий.

Он отметил, что в результате обстрелов оккупантов повреждены стоматологический и хирургический кабинеты, выбиты почти все окна на всех четырех этажах, разрушен операционный блок.

Сейчас на месте попаданий работают сотрудники ГСЧС и разбирают завалы. Дотла разбиты 4 авто, которые были припаркованы рядом с больницей. Также повреждено здание прокуратуры.

Напомним, что сегодня, 30 ноября, кафиры обстреляли ракетами Запорожскую область и из РСЗО Днепропетровска. Есть повреждения зданий, в Запорожье направлено в газораспределительный пункт.

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