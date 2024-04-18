Снаряжение украинского воина: в ВСУ показали, чем государство обеспечивает бойцов

Список насчитывает более 30 наименований.
В ВСУ показали снаряжение украинского воина — продемонстрировали элементы вещевого обеспечения военнослужащих, полевое и тактическое снаряжение, которым государство обеспечивает своих воинов.
Об этом пишет Стратком ВСУ.
Так, среди элементов вещевого обеспечения:
- Шлем ББ полн Т1 B1
- Очки – маска защитные баллистические.
- Бронежилет мод. Т2 B5 Е1-5 PXL
- Фляга полевая индивидуальная
- Чехол для фляги полевой индивидуальной
- Разгрузочный ремень
- Кепи боевой (Кашкет полевой) (2)
- Панама летняя полевая тип 4 класс 7
- Рубашка боевая (2)
- Перчатки зимние
- Кобура пистолетная универсальная
- Перчатки защитные вид 2
- Шапка зимняя вид 2
- Рубашка ПОЛО (2)
- Ремень брючный тип 2, вид 2
- Брюки к костюму летнему полевому
- Костюм ВВЗ д/сез
- Куртка ветровлагозащитная зимняя
- Брюки ветровлагозащитные зимние
- Мешок спальный
- Ковер полевой изоляционный
- Куртка костюма утеплителя
- Зимний шарф-труба
- Шарф-труба летний
- Фуфайка кулирная (2)
- Костюм летний полевой (2)
- К-т рубашка и кальсоны д/сез (2)
- К-т рубашка и кальсоны для хол. погоды (2)
- Сумка-подсумок для предметов лич. гигиены
- Сумка-подсумок боевой "К" ММ14
- Сумка административная
- Сумка транспортная
- Рюкзак боевой индивидуальный
- Ботинки с в/б зимние
- Носки трекинговые зимние (3)
- Трусы (2)
- Сапоги резиновые
Ранее народный депутат рассказала, какие планируются доплаты и льготы для военных.
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