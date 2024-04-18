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Снаряжение украинского воина: в ВСУ показали, чем государство обеспечивает бойцов

Снаряжение украинского воина: в ВСУ показали, чем государство обеспечивает бойцов

Воин ВСУ/Фото Генеральный штаб ВСУ

Список насчитывает более 30 наименований.

В ВСУ показали снаряжение украинского воина — продемонстрировали элементы вещевого обеспечения военнослужащих, полевое и тактическое снаряжение, которым государство обеспечивает своих воинов.

Об этом пишет Стратком ВСУ.

Элементы обеспечения украинского воина / © СтратКом ВСУ
Элементы обеспечения украинского воина / Фото: СтратКом ВСУ

Так, среди элементов вещевого обеспечения:

  • Шлем ББ полн Т1 B1
  • Очки – маска защитные баллистические.
  • Бронежилет мод. Т2 B5 Е1-5 PXL
  • Фляга полевая индивидуальная
  • Чехол для фляги полевой индивидуальной
  • Разгрузочный ремень
  • Кепи боевой (Кашкет полевой) (2)
  • Панама летняя полевая тип 4 класс 7
  • Рубашка боевая (2)
  • Перчатки зимние
  • Кобура пистолетная универсальная
  • Перчатки защитные вид 2
  • Шапка зимняя вид 2
  • Рубашка ПОЛО (2)
  • Ремень брючный тип 2, вид 2
  • Брюки к костюму летнему полевому
  • Костюм ВВЗ д/сез
  • Куртка ветровлагозащитная зимняя
  • Брюки ветровлагозащитные зимние
  • Мешок спальный
  • Ковер полевой изоляционный
  • Куртка костюма утеплителя
  • Зимний шарф-труба
  • Шарф-труба летний
  • Фуфайка кулирная (2)
  • Костюм летний полевой (2)
  • К-т рубашка и кальсоны д/сез (2)
  • К-т рубашка и кальсоны для хол. погоды (2)
  • Сумка-подсумок для предметов лич. гигиены
  • Сумка-подсумок боевой "К" ММ14
  • Сумка административная
  • Сумка транспортная
  • Рюкзак боевой индивидуальный
  • Ботинки с в/б зимние
  • Носки трекинговые зимние (3)
  • Трусы (2)
  • Сапоги резиновые

Ранее народный депутат рассказала, какие планируются доплаты и льготы для военных.

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