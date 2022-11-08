Снаряжены и готовы: сколько кораблей РФ держит в Черном море и где есть носители "Калибров"

Россия еще не выпустила в море корабли-ракетоносители "Калибров", но они снаряжены и готовы к выходу.

В акватории Черного моря корабельная группировка вражеских сил насчитывает 7 кораблей, а вот ракетоносителей на боевое дежурство оккупанты снова не выпустили.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

"Носители крылатых ракет морского базирования "Калибр" находятся в пунктах базирования, но снаряжены и в готовности к выходу на боевой курс для применения", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в Черное море не выходят носители "Калибров" российского вражеского флота.

В то же время в ОК "Пивдень" подчеркнули, что угрозы и риски остаются актуальными, поэтому призвали украинцев быть бдительными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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