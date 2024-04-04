Снайпер с недостатками зрения и гепатит у военных: Асеев откровенно о "факапах" ВВК

Журналист и писатель, экс-пленный боевиков так называемой "ДНР", а теперь военнослужащий Станислав Асеев откровенно рассказал, какими могут быть последствия отмены статуса "ограниченно пригодный" для военнообязанных.

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".

Асеев признался, что относится к такому решению кое-что со скепсисом. Военный предполагает, что отмена "ограниченно пригодных" несет определенные коррупционные риски с точки зрения прохождения ВВК.

"Потому что неизвестно, насколько объективно ВВК будет оценивать людей, ограниченно пригодных и в какую сторону они это будут делать. Если будут они делать это с какой-то пользой, или все же по состоянию здоровья. Поэтому большинство побратимов, с которыми мы обсуждали это, относятся к этому скептически и с определенным недоверием", – отмечает Асеев.

По его мнению, существует риск, что недобросовестные ВВК могут признавать пригодными в армию людей с большими проблемами со здоровьем.

"Я это вижу своими глазами, начиная с "учебок"... Эта ситуация уже есть в нашей армии, к сожалению. И собственно этот закон может это каким-то образом исправить, если опять же ВВК будут подходить более объективно, а не так, как я видел это среди пути на фронт, скажем так... Во-первых, я видел человека, который был с недостатками зрения, и его записали в снайперы, это почти анекдот. Во-вторых, я столкнулся с людьми, уже когда лежал в больнице, у них брали анализ крови и обнаружили гепатит. А это должна была выявить ВВК, а не когда они попали в "учебку", — говорит Станислав Асеев.

Напомним, что в Украине окончательно упразднили статус "ограниченно пригодный" к военной службе. Мужчин со статусом "ограниченно пригодный" обязали повторно пройти ВВК.

Ранее Асеев рассказал, как в учебном центре встретил мобилизованного бездомного, у которого ноги "буквально гнили и сочились". По словам писателя, этого мужчину уже на следующий день отвезли в больницу, но откуда его вернули в качестве вполне пригодного

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