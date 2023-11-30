Снайперы и разведчики: кем хочет быть большинство рекрутов "Азова"

"Азов" хоть и нуждается сейчас больше всего в боевых специальностях, впрочем, он также заинтересован в рекрутинге тех, кто обеспечит тыловую работу подразделения.

Большинство тех, кто проходит отбор в ряды бригады Нацгвардии "Азов", хочет быть снайперами и разведчиками, хотя это сложная профессия.

Об этом сообщил офицер 12 бригады спецназначения "Азов" НГУ Лев Пашко ("Хорус") в интервью "Украинской правде".

"Думаю, здесь есть определенная романтизация этих специальностей. Я был командиром пехотного подразделения и мы пропагандировали пехотную романтику. Нам определенным образом это удалось. У разведчиков и снайперов – своя романтика. Нужно понимать, что в "Азове" разведчик или снайпер – очень сложная профессия, которая нуждается в большой выносливости, большой физической подготовке. Так, как в кино, не будет", — говорит офицер.

По словам Пашко, 12 бригада спецназначения "Азов" НГУ хоть и нуждается сейчас больше всего в боевых специальностях, впрочем, она также заинтересована в рекрутинге тех, кто обеспечит тыловую работу подразделения.

Справка: Новых бойцов "Азов" набирает через собственную рекрутинговую кампании. Отбор состоит из двух основных этапов – собеседования и базового курса боевой подготовки.

Подать заявку на поступление в "Азов" можно двумя способами: через рекрутинговые центры или через сайт поиска работы Work.ua.

Напомним, Министерство обороны продолжает проект по рекрутингу в ВСУ: подписано соглашение с Work.ua.

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