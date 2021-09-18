Снайперы на соревнованиях показали класс: метко стреляли даже по яйцам

Бойцы из пяти стран соревновались в умении поражать цели в различных условиях.

На базе учебно-тренировочного центра Сил специальных операций Вооруженных сил Украины под Бердичевом состоялись снайперские соревнования, в которых приняли участие стрелки из Украины, Великобритании, Канады, Польши и США.

Видео с фрагментами тренировочных соревнований 22 снайперских пар опубликовано на YouTube-канале ССО ВСУ.

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Снайперы стреляли из различных типов оружия в разных положениях и условиях, соревновались в точности, скорости и умении поражать как миниатюрные, так и большие цели, статические и в движении, в городской застройке и в поле. Бойцы ставили и снимали растяжки, выполняли упражнения на скорость. В программу, в частности, входила стрельба на меткость по подвешенным куриным яйцам.

"Их профессия овеяна множеством легенд, а правду об истинной боевой работе держат засекреченной долгие годы. Говорят, что один выстрел может изменить ход истории. И взглянуть на то, как работает снайпер, может далеко не каждый", — говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел на своем заседании вопрос о допуске подразделений Вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины для участия в военных учениях "Объединенные усилия-2021".

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