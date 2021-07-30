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СНБО 30 июля соберется на выездное заседание в Донецкой области: какие вопросы будут обсуждать

СНБО 30 июля соберется на выездное заседание в Донецкой области: какие вопросы будут обсуждать

УНИАН

По словам Данилова, в повестке дня 8 вопросов.

Вопрос границы попытаются рассмотреть на границе — 30 июля Совет национальной безопасности и обороны должен провести выездное заседание в Донецкой области, накануне заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 июля.

По его словам, обсудят 8 вопросов, среди них — граница, безопасность в энергетическом секторе, проблемы с водой и в медицинской отрасли. В середине июля тоже анонсировали выездное заседание на границе, но в итоге оно состоялось в Киеве.

Новости Украины: СНБО собирается провести выездное заседание в Донецкой области

Новости Украины: СНБО собирается провести выездное заседание в Донецкой области