СНБО 30 июля соберется на выездное заседание в Донецкой области: какие вопросы будут обсуждать

СНБО 30 июля соберется на выездное заседание в Донецкой области: какие вопросы будут обсуждать

По словам Данилова, в повестке дня 8 вопросов.

Вопрос границы попытаются рассмотреть на границе — 30 июля Совет национальной безопасности и обороны должен провести выездное заседание в Донецкой области, накануне заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 июля.

По его словам, обсудят 8 вопросов, среди них — граница, безопасность в энергетическом секторе, проблемы с водой и в медицинской отрасли. В середине июля тоже анонсировали выездное заседание на границе, но в итоге оно состоялось в Киеве.

Новости Украины: СНБО собирается провести выездное заседание в Донецкой области

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