СНБО будет принимать решение относительно украинцев, находящихся под санкциями США, — Данилов

29 июня в Украине прибудут американские специалисты, которые занимаются политикой санкций.

На одном из ближайших заседаний Совета национальной безопасности и обороны будет рассмотрен вопрос введения санкций в отношении граждан Украины из "черного списка" США. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в четверг, 24 июня, во время пресс-брифинга по результатам сегодняшнего совещания.

Не называя конкретных фамилий, Данилов отметил, что большинство лиц, попавших под санкции США, связаны с нарушением территориальной целостности Украины, в частности, аннексией Крыма в 2014 году. Кроме того, в перечне есть граждане, которые обвиняются во вмешательстве в американские выборы и в причастности к киберпреступлениям. Всего в санкционные списки США включено 134 граждане Украины.

При этом Алексей Данилов отметил большие недостатки в работе миграционной службы, в результате которых украинские паспорта оказались у граждан, находящихся на территории других стран и занимающих там высокие должности.

По словам секретаря СНБО, 29 июня в Украине прибудут специалисты, которые занимаются процедурой введения санкций в США, с которыми будут проведены соответствующие консультации.

Напомним, что в четверг, 24 июня, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности о введении санкций против российских банков. В "черный список" попали 55 банков, в том числе те, что действуют на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

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