СНБО не рассматривает введение санкций против компании JKX Oil & Gas, акционером которой была компания Коломойского и Боголюбова

Российский суд, в марте 2024 года признал британскую JKX Oil & Gas и Игоря Коломойского частью экстремистской организации, и национализировал нефтегазовые активы ранее принадлежавшие JKX на территории России.

СНБО не рассматривает введение санкций против компании JKX Oil&Gas, акционером которой была компания Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом говорится в обнародованном ответе заместителя руководителя Аппарата СНБОУ Максима Шойко по запросу Татьяны Мушки через портал "Доступ к правде".

В ответе на запрос Мушки с просьбой проинформировать, применены ли к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову антироссийские санкции через компанию JKX Oil & Gas, и если нет, будут ли применены, в СНБО объяснили, что у них нет права на такую инициативу.

В ответе отмечается, что в соответствии со статьей 5 "Закона о санкциях" СНБО рассматривает вопросы применения, отмены и внесения изменений в санкции на основании предложений Верховной Рады, Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины.

"В случае поступления таких предложений по указанным в запросе физическим лицам от уполномоченных Законом Украины "О санкциях" государственных органов они будут вынесены на рассмотрение СНБО в установленном порядке", — добавили в СНБО.

Напомним, как ранее сообщалось, российский суд, в марте 2024 года, по иску генеральной прокуратуры РФ, признал британскую JKX Oil & Gas и Игоря Коломойского частью экстремистской организации, занимавшейся финансированием ВСУ и осуществлявшей антироссийскую деятельность, и национализировал нефтегазовые активы, которые ранее принадлежали JKX на территории рф.

Кроме того, Eclairs Group Limited ("EGL"), принадлежавшая Коломойскому и Боголюбову, была исключена из реестра BVI 1 ноября 2022 года. До ликвидации EGL была одним из основных акционеров JKX Oil&Gas с долей 32,66%. Как следствие, EGL был исключен из реестра акционеров компании, а ее владельцы Коломойский и Боголюбов не имеют никакого прямого или косвенного участия в Компании.

"Дело" Игоря Коломойского

Напомним, 2 сентября 2024 года истек предельный срок содержания Коломойского под стражей. Бизнесмену была изменена мера пресечения на залог. Однако Коломойский до сих пор находится в заключении.

Дело, по которому бизнесмен до сих пор находится в СИЗО, касается событий 2003 года, когда было совершено нападение на директора одной из юридических компаний в Крыму. Это дело возобновили в один день с делом "ПриватБанка".

Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению жалобы адвокатов Коломойского о незаконности его уголовного преследования и допущенных в ходе него нарушений прав и свобод.

Кроме того, стало известно, что международные эксперты IAC ISHR обнаружили возбуждение по делу Коломойского.

ТСН.ua собрал все, что известно о скандальном деле, и выяснял, что "закидают" бизнесмену и что не так с обвинениями.

НАБУ игнорирует Коломойского! Громкое заседание по делу бизнесмена

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