СНБО обязал пересмотреть критерии критичности предприятий: кто еще сможет получить "бронь"

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает бронирование энергетиков, работников водоканалов и ЖКХ.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Так было поручено усовершенствовать критерии, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций критически важными для обеспечения потребностей ВСУ. Заметим, что именно статус критичности позволяет предприятию бронировать своих работников от мобилизации.

В частности, предоставляется возможность бронирования от мобилизации, на "военнообязанных работников субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги потребителям по снабжению тепловой энергии, централизованной поставки горячей воды, централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода, управления бытовыми отходами, в объемах не более 75 процентов от общего количества военнослужащих".

Также указаны:

предприятия и организации, уполномоченные Минобороны на осуществление оборонных закупок и заключение государственных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ и услуг;

предприятия, имеющие договора с воинскими частями ВСУ, другими военными формированиями, высшими военными учебными заведениями, осуществляют производство (снабжение) товаров, выполнения работ и услуг, перечень, количество (объемы) и стоимость которых определяются Министерством обороны;

производители электрической и тепловой энергии, в состав которых входят производственные (генерирующие) мощности, разрушенные или поврежденные вследствие вооруженной агрессии РФ. В частности, к ним не будут применить критерий отсутствия задолженности по уплате налогов.

Напомним, что Кабмин определил, кто подпадает под 100% "брони".

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