СНБО ошибочно внес в списки "криминальных авторитетов" и "воров в законе" 108 человек — Данилов

СНБО ошибочно внес в списки "криминальных авторитетов" и "воров в законе" 108 человек — Данилов

Министру МВД поручили дополнительно проверить 9 человек из этого списка.

Совет национальной безопасности и обороны ошибочно внесл в списки "криминальных авторитетов" и "воров в законе" 108 человек.

Об этом 15 октября во время брифинга сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Была доклад министра внутренних дел. К большому сожалению, в решении СНБО которые готовились ранее, намеренно ли бессознательно, были допущены ошибки относительно 108 человек, которые мы уже исправили. Министр проинформировал, что 8 человек, причастных к оформлению этих документов, понесли наказание. Часть из них уволена из рядов Министерства внутренних дел, два человека снижены в иерархии работы этого министерства", — подчеркнул Данилов.

Также секретарь СНБО отметил, что министру МВД поручили дополнительно проверить еще 9 человек из этого списка.

Напомним, что 15 мая СНБО принял санкции против почти 700 человек — "воров в законе" и иностранных "криминальных авторитетов".

Ранее Данилов отчитался, что в Украине не осталось "воров в законе".

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