СНБО передумал проводить выездное заседание: СМИ узнали место проведения совещания

Совет национальной безопасности и обороны изменил планы насчет места проведения заседания в пятницу.

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 16 июля, не будет выездным. Члены СНБО соберутся в Киеве.

Об этом сообщил сам секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет УНН, и РБК-Украина со ссылкой на источник.

На вопрос журналистов, где именно 16 июля будет заседать СНБО, Данилов ответил: "В Киеве".

Как говорится на сайте главы государства, после заседания СНБО 16 июля в 18:00 состоится брифинг в пресс-центре Офиса президента.

"В пятницу, 16 июля, в 18:00 (ориентировочно) состоится брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорят в ОП.

Заметим, что ранее Данилов анонсировал первое выездное заседания Совета национальноӥ безопасности и обороны Украины. Его мол планировали провести в Сумах.

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