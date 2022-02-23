СНБО предупреждает об угрозе фейков и военных провокаций со стороны Беларуси

СНБО предупреждает об угрозе фейков и военных провокаций со стороны Беларуси

В СНБО подчеркивают, что Беларусь таким образом может оправдывать военную агрессию по отношению к Украине.

Центр противодействия дезинформации, функционирующий при СНБО, сообщает об угрозе военных провокаций из Беларуси. В приграничном регионе распространяют видеотранспортировку бомбардировщика Су-24.

Об этом сообщает пресс-служба Центра в Telegram.

"Команда Центра зафиксировала распространение видеозаписи транспортировки бомбардировщика Су-24 в пограничном с Украиной Ивановском районе Беларуси (граничащей с Волынской областью)", — говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что самолеты Су-24 находятся на вооружении Украины.

"По визуальной оценке, транспортируемый самолет полностью непригоден для совершения полетов, что делает его идеальным "реквизитом" для постановочных видео по обезвреживанию украинского боевого самолета, нарушившего воздушное пространство Беларуси", — говорится в сообщении Центра.

Как отмечается, такое провокационное видео может стать "началом активной фазы реализации планов Беларуси по оправданию военной агрессии в отношении Украины".

Напомним, экс-министр обороны и бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, что президент страны-агрессора и раньше называл Украину "искусственным образованием" и заявлял, что "Львов – это польский город".

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