СНБО предупреждают об информационных провокациях, которые могут направить мигрантов на украинскую границу

СНБО предупреждают об информационных провокациях, которые могут направить мигрантов на украинскую границу

Такой метод уже используется в отношении Польши.

Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Украины предупреждает, что на польско-белорусской границе возможны информационные провокации, которые могут перенаправить мигрантов на украинскую границу.

Об этом говорится в официальном заявлении СНБО.

Также читайте Путин заявил, что якобы Запад использует миграционный кризис для давления на Беларусь

В Совете нацбезопасности сообщают, что специалисты Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины осуществляют постоянный мониторинг информационных сообщений по ситуации на польско-белорусской границе.

Следовательно, Центр противодействия дезинформации отмечает, что "согласно информации, распространенной МВД и администрации Польши, среди беженцев, находящихся вблизи польской границы, распространяются слухи о якобы готовности Германии принять беженцев и о якобы принятых для этого логистических решениях", — в СНБО.

Следовательно, среди мигрантов ходят слухи, что к ним якобы приедут автобусы из Германии, а Польша их пропустит.

Варшава опровергает эту информацию. В Польше убеждены, что подобные фейки направлены на подстрекательство мигрантов к штурму польской границы.

"BBC News. Русская служба" сообщает, что "для нивелирования распространения дезинформации среди мигрантов на все непольские номера мобильных телефонов, находящихся в приграничной зоне, посылаются смс-сообщения с призывом не верить этим слухам: "Польская граница хорошо защищена". Такие же сообщения звучат из громкоговорителей в пограничных пунктах пропуска.

Также читайте В Польше хотят упростить процесс легализации трудовых мигрантов: что изменится для украинцев

Эксперты ЦПИ предполагают, что такую тактику могут применить и в отношении Украины. В частности, специалисты не исключают возможную информационную провокацию. Мол, некоторые страны-соседи Украины якобы готовы принять беженцев, которым нужно только пересечь территорию Украины.

В результате Центр противодействия дезинформации рекомендует органам власти сформулировать сообщения на английском, арабском и других языках и превентивно информировать людей, которые могут пытаться незаконно пересечь украинскую границу. Такие профилактические способы могут предупредить информационные провокации.

Напомним, в ночь на 18 ноября группа мигрантов во главе с белорусскими силовиками пыталась прорваться в Польшу. Были задержаны более 100 нелегалов. Это не первый подобный случай на границе. Так, ранее мигранты уже штурмовали польскую границу, бросая камни и светошумовые гранаты в пограничников. Оружие якобы раздали белорусские спецслужбы. После столкновений сотни мигрантов отступили на белорусскую территорию.

Читайте также: