СНБО презентовал открытую систему мониторинга государственных недр

По словам Данилова, это эффективная система контроля.

Следить за государственными недрами теперь смогут все желающие. СНБО презентовал новую открытую систему мониторинга.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 15 декабря.

Отмечается, что в реальном времени она показывает, какими полезными ископаемыми владеет тот или иной регион, кто имеет разрешения на добычу, сколько платит за пользование государству. В Совете уверены: это станет полезным инструментом для общин. Они смогут более эффективно бороться с нелегальной добычей и тем самым пополнять местные бюджеты.

Кроме того, надзор позволит более эффективно наполнять специальный фонд для детей, который откроют в рамках программы "Экономический паспорт украинца". Ведь средства будут туда поступать именно от рентной платы за пользование недрами.

"Вы можете смотреть, кто является владельцем недр, что они добывают, сколько за это платит. Недра это наша собственность. И чтобы была система контроля – мы разработали такой инструмент, позволяющий на любой вопрос находить ответ", — объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, 1 декабря в своем ежегодном послании в парламент Зеленский заявил, что до 10 декабря внесет в Верховную Раду законопроект об "экономическом паспорте украинца", которым предусмотрено открытие персональных счетов для детей, где будут накапливаться платежи от использования недр. Уже 6 декабря Зеленский внес на рассмотрение украинского парламента проект закона "Об экономическом паспорте", предусматривающий создание Фонда будущих поколений.

Цель фонда — накопление государственных взносов в пользу его участников с последующим инвестированием активов и осуществление выплат его участникам. Активы участников Фонда будут формироваться из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников Фонда.