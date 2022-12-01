СНБО принял важные решения по УПЦ МП и "духовной независимости": Зеленский рассказал детали

Зеленский подчеркнул, что Украина обеспечит духовную независимость своих граждан.
На сегодняшнем заседании СНБО рассмотрели факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 1 декабря.
Зеленский подчеркнул, что Украина обеспечит духовную независимость своих граждан и никому "не позволит строить империю внутри украинской души".
"К сожалению, даже российский террор и полномасштабная война не убедили некоторых деятелей в том, что следует преодолеть искушение зла. Что ж, должны создать такие условия, когда любые зависимые от государства-агрессорки деятели не будут иметь никакой возможности манипулировать украинцами и ослаблять Украину изнутри", – отметил Зеленский.
Глава государства рассказал о важных решениях СНБО в религиозной сфере:
- СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.
- Государственной службе по этнополитике и свободе совести – обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.
- При необходимости – принять предусмотренные законом меры.
- Обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
- Всем органам, к компетенции которых относятся вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности, активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины.
- Применить персональные санкции в отношении людей, участвующих в этом. Фамилии будут обнародованы вскоре.
- Повысить статус и усиление возможностей Государственной службы по этнополитике и свободе совести.
По словам президента, состоится реформа этой структуры, "которая позволит ей реально защищать права и законные интересы украинцев и государства".
Зеленский уверен, что эти и другие решения гарантируют Украине духовную независимость.
"Хочу подчеркнуть: в 1991 году наше государство стало именно на законный и демократический путь. По этому пути мы и будем идти дальше. Только правовые шаги. Взвешенные решения. И национальные интересы", – подытожил он.
УПЦ МП и война
УПЦ МП упорно продолжает утверждать, что не имеет отношения к РПЦ и патриарху Кириллу, открыто поддерживающему войну и убийства украинцев. В мае в киевском монастыре в Феофании УПЦ МП даже собралась на Собор, в котором заявила о якобы разрыве с РПЦ. В то же время Онуфрий не стал официально объявлять автокефалию. За полгода УПЦ МП так и не опубликовала свой устав, о котором упоминал в обращении президент Зеленский. В этом документе должно быть четко отмечено, что конфессия не связана с Москвой.
Глава ПЦУ митрополит Епифаний объяснил, в чем заключается "хитрость" таких заявлений. По его словам, де-факто связь УПЦ МП с Москвой остается, а де-юре Украинская православная церковь хочет избежать закона, который призван ее переименовать, ведь она имеет свой руководящий центр в стране-агрессоре России.
В то же время многие священнослужители УПЦ МП поддерживают российскую агрессию, а на оккупированных территориях открыто сотрудничают с врагом.
Между тем, СБУ провела обыски в ряде епархий УПЦ МП по всей Украине. Так, обыски состоялись в Винницкой, Кировоградской, Закарпатской, Черновцах, Ивано-Франковской, Ровенской, Почаевской лавре (Тернопольская область), Киево-Печерской лавре. Во время обысков правоохранители обнаружили пропагандистские материалы.
В свою очередь, в РФ назвали эти обыски "войной против российского православия".
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