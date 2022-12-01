СНБО принял важные решения по УПЦ МП и "духовной независимости": Зеленский рассказал детали

На сегодняшнем заседании СНБО рассмотрели факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 1 декабря.

Зеленский подчеркнул, что Украина обеспечит духовную независимость своих граждан и никому "не позволит строить империю внутри украинской души".

"К сожалению, даже российский террор и полномасштабная война не убедили некоторых деятелей в том, что следует преодолеть искушение зла. Что ж, должны создать такие условия, когда любые зависимые от государства-агрессорки деятели не будут иметь никакой возможности манипулировать украинцами и ослаблять Украину изнутри", – отметил Зеленский.

Глава государства рассказал о важных решениях СНБО в религиозной сфере:

СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

в Украине аффилированных Государственной службе по этнополитике и свободе совести – обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.

на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом. При необходимости – принять предусмотренные законом меры.

Обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Всем органам, к компетенции которых относятся вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности, активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины.

Украины. Применить персональные санкции в отношении людей, участвующих в этом. Фамилии будут обнародованы вскоре.

в отношении людей, участвующих в этом. Фамилии будут обнародованы вскоре. Повысить статус и усиление возможностей Государственной службы по этнополитике и свободе совести.

По словам президента, состоится реформа этой структуры, "которая позволит ей реально защищать права и законные интересы украинцев и государства".

Зеленский уверен, что эти и другие решения гарантируют Украине духовную независимость.

"Хочу подчеркнуть: в 1991 году наше государство стало именно на законный и демократический путь. По этому пути мы и будем идти дальше. Только правовые шаги. Взвешенные решения. И национальные интересы", – подытожил он.