СНБО собирается 16 июля на традиционное заседание: что рассмотрят

В повестке дня сегодняшнего СНБО есть шесть вопросов.

Сегодня, 16 июля, состоится традиционное пятничное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок.

В начале недели заседания планировали сделать выездным. Заявлялось, что оно должно состояться в Сумах, где собирались заслушать доклад председателя Госпогранслужбы о состоянии оборудования и укрепления государственной границы. Впрочем, потом передумали.

В повестке дня сегодняшнего СНБО есть шесть вопросов, один из них тайное. В частности, говорить о допуске иностранных вооруженных подразделений на украинскую территорию для военных учений, о экономических санкций и о недрах.

Новости Украины: СНБО обнародовали вопросы, которые станут предметом обсуждения пятничного заседания

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