СНБО собирается 16 июля на традиционное заседание: что рассмотрят

В повестке дня сегодняшнего СНБО есть шесть вопросов.
Сегодня, 16 июля, состоится традиционное пятничное заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок.
В начале недели заседания планировали сделать выездным. Заявлялось, что оно должно состояться в Сумах, где собирались заслушать доклад председателя Госпогранслужбы о состоянии оборудования и укрепления государственной границы. Впрочем, потом передумали.
В повестке дня сегодняшнего СНБО есть шесть вопросов, один из них тайное. В частности, говорить о допуске иностранных вооруженных подразделений на украинскую территорию для военных учений, о экономических санкций и о недрах.
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