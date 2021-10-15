СНБО утвердил стратегию биобезопасности и биозащиты: Данилов рассказал подробности

Данилов отметил, что коронавирус и другие болезни является большим вызовом для Украины и мира.

СНБО утвердил стратегию биологической безопасности и защиты страны. Это связано со вспышкой коронавируса и других опасных болезней.

Об этом 15 октября во время брифинга сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Вы знаете, что COVID и другие болезни, которые сегодня есть в мире, к сожалению, они не только для нашей страны, но и для всего мира стали большим вызовом. И мы утвердили сегодня на заседании СНБО стратегию биобезопасности и биозащиты для того, чтобы привести в норму все вопросы, которые есть в этой сфере и для того, чтобы все соответствующие органы работали в соответствии с теми вызовами, которые есть", — сказал Данилов.

Напомним:

Новости Украины: порция санкций от СНБО - кто попал под ограничения

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку