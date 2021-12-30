СНБО ввел санкции против компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста

Такое представление в Раду внес премьер-министр Денис Шмигаль.

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против лиц, работающих в так называемых судах в Крыму, а также всех причастных к строительству Крымского моста.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

По словам Данилова, в санкционный список попали не только компании, но и несколько конкретных лиц. Также он добавил, представление о введении санкций в Верховную Раду внес премьер-министр Денис Шмигаль.

"Денис Шмигаль внес предложение о введении санкции и других мер в отношении тех людей, которые на территории оккупированного Крыма совершают, на наш взгляд, неправомерные поступки против судопроизводства и наших сограждан в Крыму, а также иностранцев и компаний, в том числе тех, кто участвовал в строительстве Керченского моста", — сказал он.

На последнем заседании Совета нацбезопасности и обороны говорили о состоянии Вооруженных сил | Новости Украины

Как сообщалось ранее, украинские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 23 российских артистов, выступавших на открытии Керченского моста. Им инкриминируют незаконный въезд на временно оккупированный остров.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.