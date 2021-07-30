СНБО ввел санкции против трех контрабандистов и 24 компаний: в списке есть гражданин Германии

Данилов пояснил, что в санкционные списки СНБО будут продолжат попадать контрабандисты.
На заседании СНБО приняли решение о введении санкций против трех человек и 24 компаний, которые с ними связаны. Это касается контрабандистов.
Об этом 30 июля во время выездного заседания в Донецкой области сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Следующий вопрос, который мы рассматривали — это вопрос применения персональных экономических санкций. Как вы все уже знаете, мы начали свое время работать с категорией людей, которых называют в народе контрабандистами. Но не все из них вошли в предыдущие списки. Эти списки были дополнены. На этот раз список формировала не Служба безопасности, а МВД во главе с министром Денисом Монастырским", — сказал Данилов.