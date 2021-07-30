СНБО ввел санкции против трех контрабандистов и 24 компаний: в списке есть гражданин Германии

СНБО ввел санкции против трех контрабандистов и 24 компаний: в списке есть гражданин Германии

Данилов пояснил, что в санкционные списки СНБО будут продолжат попадать контрабандисты.

На заседании СНБО приняли решение о введении санкций против трех человек и 24 компаний, которые с ними связаны. Это касается контрабандистов.

Об этом 30 июля во время выездного заседания в Донецкой области сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Следующий вопрос, который мы рассматривали — это вопрос применения персональных экономических санкций. Как вы все уже знаете, мы начали свое время работать с категорией людей, которых называют в народе контрабандистами. Но не все из них вошли в предыдущие списки. Эти списки были дополнены. На этот раз список формировала не Служба безопасности, а МВД во главе с министром Денисом Монастырским", — сказал Данилов.

Так, санкции ввели против трех человек, подозреваемых в контрабанде, а именно: Гражданина Германии Александра Акста.

Гражданина Украины Валерия Фальковского.

Гражданина Украины Владислава Студенця. Также СНБО ввел санкции против 24 компаний, связанных с этими лицами. "Мы не собираемся останавливаться. Кто и дальше будет продолжать заниматься этим позорным делом, он будет попадать под санкции СНБО", — подчеркнул Данилов. Напомним, СБУ заблокировала активы 174 "компаний-контрабандистов" из списка СНБО. Новости Украины: СНБО собирается провести выездное заседание в Донецкой области

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