Снег, дождь и штормовой ветер: в Украине на выходных испортится погода

В Украине 3 февраля ожидаются осадки и сильный ветер. Ветер западных направлений будет достигать штормовых порывов до 15-22 метров в секунду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, ожидается мокрый снег и дождь. Фаза осадков зависит от температуры воздуха.

Ночью предполагается от 1 тепла до 4 градусов мороза. Днем потеплеет до +4+7 градусов, разве что в восточных областях будет свежее 0+3 градуса.

В Киеве в ближайшую ночь и завтра утром — мокрый снег, днем — переход фазы осадков в дождь. Сильный ветер северо-западного направления, порывы до 15-20 метров в секунду. Ночью около нуля, завтра днем около +5 градусов.

В воскресенье, 4 февраля, в Украине также будет ветрено и сыро, но интенсивность осадков меньше.

Ранее синоптик сообщил, что февраль 2024 года в Украине будет достаточно теплым, но нестабильным. Уже со второй половины месяца столбики термометров будут часто подниматься выше нуля.

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