Снег, дождь и сильный ветер: какой будет погода в Украине 25 января

В четверг, 25 января, в Украине пройдут осадки в виде мокрого снега и дождей. Местами будет гололедица и сильный ветер – до 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине будет облачно. Синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде. В стране, кроме юга, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Впрочем, на западе, а также в Винницкой ночью местами и в северных областях порывы ветра будут 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла. Ночью в восточных и юго-восточных областях столбики термометров покажут 3-8° мороза. Днем на крайнем юге страны температура поднимется до +2-7°С.

В Карпатах снег синоптики прогнозируют метель и сильные порывы ветра — до 19-24 м/с. Температура воздуха в течение суток будет от 0-5° мороза.

.Прогноз погоды в Украине на 25 января. / Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления

Синоптики также предупреждают об опасных метеорологических явлениях в некоторых областях страны. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"25 января в западных и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах 19-24 м/с, метель", — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 25 января будет облачно, а также мокрый снег и дождь. Ночью местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Скорость ветра – 7-12 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью и днем будет 1° мороза до 4° тепла. В Киеве столбики термометров ночью покажут около 0°, а днем – 1-3° тепла.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, когда в Украину снова вернутся морозы.

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