Украина
Снег, дождь и туман: какой будет погода в Украине 28 января

Во вторник, 28 января, погоду в Украине будет определять поле пониженного давления и влажная теплая воздушная масса Черного моря. Синоптики предупреждают об осадках, туманах и гололедице на дорогах.

Катерина Сердюк
Погода в Украине 28 января будет облачной и неустойчивой. В большинстве регионов ожидается мокрый снег с дождем, а также опасные явления погоды, которые могут осложнить движение транспорта и работу коммунальных служб.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Чего ждать от погоды 28 января

По прогнозу синоптиков, медленно перемещающийся с запада атмосферный фронт обусловит небольшой снег, днем с дождем в западных, северных и центральных областях. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

В большинстве регионов будет облачно. Без осадков в основном останется юго-восток страны.

«На Правобережье туман; в большинстве центральных, северных и Харьковской областях гололедица. На дорогах, кроме юга и Закарпатья гололедица», — пишут синоптики.

Ветер преимущественно южный, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью — от 1 до 6 градусов мороза, на Левобережье местами до -9°;

  • днем — от –2° до +3°;

  • на юге ночью — от –1° до +4°, днем +3…+8°;

  • в Крыму днем станет теплее — до +7…+12°.

Предупреждение синоптиков

Заметим, что 28 января в Украине объявлен I уровень опасности (желтый).

«28 января на Правобережье туман, видимость 200–500 м; в большинстве центральных, северных и Харьковской областях гололедица; на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, гололедица», — говорится в сообщении.

Такие погодные условия, как известно, могут приводить к усложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также проблем с движением транспорта. Водителям и пешеходам советуют быть максимально внимательными и соблюдать правила безопасности.

