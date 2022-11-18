Снег, гололедица и метели: синоптик Наталья Диденко рассказала о капризной погоде на 19 ноября

В Украине 19 ноября снег и сильный ветер. Температура покажет максимальные контрасты – от +15+17 градусов на юге до -5 градусов в западных областях.

Завтра, 19 ноября, по всей Украине будут бушевать сложные погодные условия — снег, гололедица и даже метели из-за сильного ветра.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на западе, севере Украины и в Винницкой области 19 ноября будет снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, даже временами вьюги из-за сильного ветра. На остальной территории Украины будет преимущественно дождь и сильный ветер.

Диденко говорит, что ближе к обеду циклон отодвигается, осадки будут утихать.

"Ветер северо-восточного направления достигнет штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду. Осторожно под старыми ветвистыми деревьями, билбордами, под крышами высоких домов!" — призывает синоптик.

По ее словам, температура воздуха покажет невероятный контраст – от +15+17 градусов на крайнем юге и в Приазовье до -5 градусов в западных областях Украины.

В течение дня субботы, 19 ноября, предполагается в западных и северных областях -1-6 градусов, в центральных областях +1+8 градусов, на востоке +7+12 градусов, в Приазовье до +15 градусов, в южной части + 12+17 градусов.

Тем временем в Киеве в ближайшую ночь и утром в субботу ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, иногда метели, сильный ветер.

"Дорогие водители! Быстро менять резину, не выключать фары, проверьте, есть ли лопатка и щетки в машине, очень осторожно на дорогах. Дорогие пешеходы! Если рано завтра куда-то будет надо идти или ехать — обязательно куртку с капюшоном, крепкая высокая обувь, что-то от головной боли, потому что атмосферное давление будет очень прыгать, перчатки и заряженный телефон (это уже не от циклона зависит, просто напоминаю)", — пишет Диденко.

Впоследствии, говорит синоптик, циклон пойдет дальше, поэтому осадки в Киеве притихнут, но останется порывистый ветер. Температура воздуха в столице 19 ноября ночью будет -1-4 градуса, а днем будет колебаться около нуля.

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