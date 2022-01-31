Снег, гололедица и морозы: какой будет погода в понедельник, 31 января

В Карпатах ожидается вьюга.
В понедельник, 31 января, в Украине будет идти небольшой и умеренный мокрый снег. В южной части и большинстве западных областей днем без существенных осадков.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в южной части днем 2-6 градусов тепла.
В Карпатах ночью сильный, днем небольшой снег. Порывы ветра 25-30 м/с, метель. Температура ночью и днем 6-11 градусов мороза.
В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью и днем около нуля.
Читайте также: