Снег, гололедица и морозы: какой будет погода в понедельник, 31 января

Снег, гололедица и морозы: какой будет погода в понедельник, 31 января

В Карпатах ожидается вьюга.

В понедельник, 31 января, в Украине будет идти небольшой и умеренный мокрый снег. В южной части и большинстве западных областей днем без существенных осадков.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в южной части днем 2-6 градусов тепла.

В Карпатах ночью сильный, днем небольшой снег. Порывы ветра 25-30 м/с, метель. Температура ночью и днем 6-11 градусов мороза.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью и днем около нуля.

Прогноз погоды в Украине на 31 января 2022 года / Укргидрометцентр

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