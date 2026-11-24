Конец ноября принесет похолодание со снегом и гололедицей

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В конце ноября в Украину продолжит поступать холодный воздух с северо-запада и запада. В большинстве регионов погода ухудшится, температура будет постепенно снижаться, местами будет идти снег, а на дорогах будет образовываться гололедица. Самые сильные морозы ожидаются в Карпатах, где ночью столбики термометров могут показать до -15°.

Об этом рассказала ведущая специалист отдела коммуникации по медиа Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр в эфире «Новости.LIVE».

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Какая будет погода в Украине 25 ноября

В среду, 25 ноября, почти по всей Украине облачно с прояснениями. Местами кроме южных областей пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный и западный, скоростью 7-12 м/с. В большинстве областей, за исключением западных, Житомирской и Киевской, днем возможны порывы до 15-18 м/с.

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Температура воздуха в течение суток составит от 3° мороза до 3° тепла. На юге днем будет теплее — 1–6° тепла, а в Карпатах в течение суток ожидается 4–9° мороза. На дорогах во многих регионах местами возможна гололедица.

Отдельное предупреждение было объявлено для Киева и Киевской области. По прогнозу Укргидрометцентра, ночью и утром 25 ноября на дорогах кое-где будет скользко из-за гололедицы. В регионе объявили I уровень опасности — желтый. Погодные условия могут усложнить движение транспорта.

На Киевщине объявлен желтый уровень опасности / © Укргидрометцентр

Когда в Украине заснежится и усилятся морозы

В четверг, 26 ноября, существенных осадков преимущественно не ожидается. Днем в юго-западной части страны возможен снег, а в Закарпатье и Одесской области — дождь. Ночью температура составит 2–8° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла. На крайнем юге будет теплее — до 3–8° тепла.

В пятницу, 27 ноября, снег прогнозируют почти по всей Украине, за исключением северных и северо-западных областей. На крайнем юге вместо снега будет дождь. Ночью столбики термометров покажут 2–8° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла. В Закарпатье и юге страны в течение суток ожидается 1–6° тепла.

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В субботу, 28 ноября, преимущественно будет сухо. Небольшой снег возможен в Прикарпатье, а в Одесской и Крыму — дождь. Ночью мороз усилится до 5–10°, днем температура составит от 0° до 5° мороза. На крайнем юге и Закарпатье будет несколько теплее — от 1 мороза до 4 тепла.

В воскресенье, 29 ноября, осадки не прогнозируются. Ночью температура опустится до 5–10° мороза, а в Карпатах — до 10–15° мороза. Днем по Украине ожидается от 0° до 5° мороза.

Первый снег уже увидели в городах и горах

В ночь на 24 ноября первый снег выпал в Киеве и Львове. Столичные улицы, крыши и автомобили ночью покрылись тонким слоем снега, однако к утру большая часть его растаяла. Во Львове коммунальщики расчищали дороги и обрабатывали их противогололедными смесями, чтобы обеспечить движение транспорта и безопасность пешеходов.

В Карпатах зимняя погода уже значительно суровее. На горе Поп Иван спасатели зафиксировали 12 мороза, сильный ветер и снег почти по колено. Из-за густого тумана видимость сократилась до нескольких метров, поэтому туристов призвали отменить походы в горы.

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Со снижением температуры в дополнительном внимании нуждаются и автомобили. Перед зимними поездками следует проверить состояние шин, аккумулятора, тормозов и стеклоочистителей, а также заменить летнюю жидкость стеклоомывателя зимней.

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