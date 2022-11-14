Снег и дневные морозы: прогноз погоды в Украине на неделю, 14-20 ноября

Неделя, 14-20 ноября, принесет в Украину снег и первые дневные морозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 14 ноября в стране будет сухо. Температура днем 4-9°, на Закарпатье и крайнем юге страны до 13°.

15-16 ноября осадки также маловероятны. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, на востоке страны до 7° мороза, днем 1-7° тепла, 15 ноября на Прикарпатье, Закарпатье и в Одесской области местами 8-12°.

17-20 ноября в восточных, большинстве южных и центральных областей, 17 ноября и в Карпатском регионе осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, 19-20 ноября в северных, восточных и местами центральных областях 4-9° мороза, днем от 1° мороза до 5° тепла, в южной части и на Закарпатье 6-9° тепла.

В Киеве 14 ноября будет без осадков. Днем 7-9°. 15-16 ноября также будет сухо. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла. 17 ноября в столице прогнозируют снег. Температура в Киеве 17-20 ноября ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 1° тепла.

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В то же время, по прогнозу Натальи Диденко, снег придет в Украину уже в среду-четверг, 16-17 ноября, снижение температуры воздуха будет происходить с понедельника постепенно: в понедельник-вторник до 3-8° тепла, а с четверга от 3° мороза до 4° тепла.

Ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что с середины ноября в Украину придет резкое похолодание. По его прогнозу, во второй декаде текущего месяца в восточных, центральных и, как ни странно, южных областях существует большая вероятность, что придут метели и морозы до -2-4 градусов днем.

Народный синоптик Владимир Деркач также говорит о холодном последнем месяце осени. По его прогнозу, с середины ноября в Украине ожидается мороз и даже снег. В то же время, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что ноябрь в этом году наоборот, вероятно, будет теплым.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что нынешняя зима не будет иметь длительных периодов с очень сильными морозами, как это было раньше.

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