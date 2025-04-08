Снег и мороз 11 градусов: синоптик шокировала датой, до которой будет держаться зимняя погода

Белка. / © УНИАН

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В Украине в течение этой недели задержится поступивший с севера холодный воздух. Весеннее тепло начнет возвращаться не раньше конца недели.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии "NV".

"Пока удерживается воздушная масса арктического происхождения. До субботы она будет сохранять свои позиции", - рассказала она.

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Именно это приведет к холодным дням и ночным заморозкам. Немного будет колебаться атмосферное давление из-за атмосферных фронтов, поступающих в Украину.

По ее словам, 9 апреля осадки будут прекращаться, но не по всей стране. Более того - 10-11 апреля ожидается атмосферный фронт с северо-запада, который принесет умеренный мокрый снег. Так, 12 апреля дождь и мокрый снег - ночью в западных, Винницкой, Житомирской и Одесской областях, а днем - на юге и в Карпатах.

Температура воздуха на этой неделе будет преобладать "не очень приятная", говорит эксперт. Ведь пока остаются ночные заморозки в воздухе: 0...-5 градусов, а в Карпатах -6...-11. Днем по стране всего +1…+4, на юге и юго-востоке воздух прогреется +9.

Птуха отмечает, что о себе напомнит гололедица на дорогах западных и частично северных и центральных областей.

"Эта неделя у нас действительно холодная. Зато потом - долгожданное тепло. Начиная с субботы, 12 апреля, температура поползет вверх", - подчеркнула Птуха.

Как сообщалось, в апреле в Карпаты вернулась настоящая зима . На горе Поп Иван фиксируют мороз 18 градусов.

Дата публикации 19:59, 07.04.25 Количество просмотров 13 До воскресенья тепла не будет?! Шокирующий прогноз на неделю!