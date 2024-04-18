Снег и мороз в апреле: Украину снова накрывает лютый холод, когда наконец-то ожидать тепла (видео)

Какую погоду принесет новый циклон 18-21 апреля, и когда, наконец, ожидать настоящего весеннего тепла – в эксклюзиве журналистки Виктории Гнатюк для TSN.UA.

Зима в апреле – в Карпатах выпал снег! Удивительные фото заснеженных гор заполоняют Сеть. Такую погоду в Украину принес циклон из Балкан. Синоптики предупреждают еще и о заморозках и вьюге. Какую погоду принесет новый циклон 18-21 апреля, и когда, наконец, ожидать настоящего весеннего тепла – в эксклюзиве журналистки Виктории Гнатюк для TSN.UA.

Зима в апреле

Весна снова удивляет. Украинские горы засыпало апрельским снегом. В частности, заснежило на горе Пип Иван Черногорский на границе Ивано-Франковщины и Закарпатья и в горах Буковины. Черногорский горный поисково-спасательный пост написал, что на горе Поп Иван 6 градусов мороза.

"На 9:00 18:04:2024 на горе Пип Иван облачно, снег, ветер восточный 12 м/с, температура воздуха -6°С", – говорится в сообщении.

Снег на горе Пип Иван 18 апреля

Заснежило и в Черновицкой области. Фото весенне-зимней сказки уже захватили Сеть.

А все из-за циклона с Балкан, который 18-20 апреля дополнительно принесет дождь, местами мокрый снег и заморозки в западных, северных, восточных и центральных областях Украины. Синоптики предупреждают о вьюге и снеговинной опасности в высокогорье в ближайшие дни, и не советуют ходить в горы.

Заморозки в Украине

О заморозках в Украине накануне предупреждал Укргидрометцентр. Поэтому объявили об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

Так, в ночь на 19 апреля объявили о первом уровне опасности, то есть желтом. Поскольку в западных областях на поверхности почвы заморозки от 0 до 5 градусов мороза.

В ночь на 20 апреля прогнозируют также заморозки – от 0 до 3 градусов мороза на западе, севере и в центре. Поэтому синоптики предупредили о втором уровне опасности, то есть оранжевом.

Когда будет тепло?

Главная синоптик Украины Наталья Диденко отмечает, что в пятницу, 19 апреля, дождливый циклон и его атмосферные фронты начнут сдвигаться с территории Украины. Причем в холодную погоду мокрый снег возможен не только в Карпатах, но и на равнине.

В холодную погоду мокрый снег возможен не только в Карпатах, но и на равнине (см. розовый цвет на карте). / Фото: Наталия Диденко / Facebook

Осадки 19 апреля наиболее вероятны в западных и северных областях и Винницкой области. На остальной территории Украины – восток, юг, большинство центра – без существенных осадков. Ветер в пятницу западного направления, порывистый, к сильному. Осторожно под деревьями и биллбордами! Температура воздуха снизится на востоке и юге и Днепропетровщине, там ожидается +13+18 градусов, а на севере, западе и в большинстве центральных областей будет так же холодно, +8+12 градусов.

Внимание. В ближайшую ночь в западных областях, а в ночь на 20 апреля в большинстве областей Украины, кроме южной части, предусматриваются заморозки! В Киеве 19 апреля ожидается около +8 градусов, местами дождь, западный ветер будет сильным. Поэтому завтра – гардероб, как в марте или ноябре, но настроение желательно все же весеннее, потому что в дальнейшем температура воздуха начнет повышаться.

То есть холодный сектор циклона будет над западными и северными областями, а теплый – над востоком. Однако 19 апреля этот циклон покинет территорию Украины, а 20 – уже прекратится, отмечает синоптики Наталья Птуха.

Когда тепло?

Однако на выходных, 20 и 21 апреля, погода в Украине будет еще более нестабильной. В субботу ожидается преимущественно сухая погода, а по воскресеньям дожди снова накроют всю страну. К концу недели температура снизится по всей стране. На западе и севере будет +10°...+13°, в центре и Сумской области 12°...18° выше нуля, на юге столбики термометров покажут +14°...+19°, а на востоке будет 21 °...25° тепла.

Циклон "Рената"

Но мерзнет на этой неделе не только Украина. В Румынию после двух недель рекордного для апреля тепла пришел циклон, в высокогорных районах местами выпало до полуметра снега. Территорию Румынии накрыл циклон "Рената", который сопровождался грозами, а в горных районах страны прошли снегопады. Температура воздуха в румынских Карпатах близка к нулю, на дороги вывели снегоуборочную технику. Штормовое предупреждение объявлено для половины территории страны, а в шести районах объявили желтый уровень предупреждения из-за возможного выхода рек из берегов. Перед этим в Румынии, как и практически во всей Европе, долгое время наблюдалась аномально теплая для сезона погода.

Пыль с Сахары

Напомню, что недавно волна тепла из западного Средиземноморья, принесшая нетипично высокие температуры воздуха для этого периода, захватила еще и пыль из Сахары. Пока усиления скорости ветра не ожидается, поэтому и бури в этот раз не будет, уверяют синоптики.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❄️ СНЕГ И МОРОЗ В АПРЕЛЕ! Украину снова накрывает лютый холод! Когда наконец-то ждать тепла?!

Напомним, ранее метереолог Вера Балабух рассказала, будет ли лето-2024 аномально жарким в Украине.

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