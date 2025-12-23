Снег и морозы наступают: когда в Украине резко изменится погода

Белка. / © Pexels

В конце этого года и с началом 2026 года в Украине уже будет настоящая зима с морозами и снегом.

Об этом рассказала начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии "Погода в УНИАН".

По ее словам, уже с 24 декабря состоится переход температурного режима на зимний. Как ночью, так и днем начнутся морозы. Похолодание будет происходить благодаря поступлению холодного арктического воздуха из северных районов Европы и даже Белого моря.

"В дальнейшем этот процесс сохранится и на следующей неделе. То есть и до Нового года, и в начале следующего года", - подчеркнула эксперт.

В первые дни нового года среднесуточная температура будет минусовая, поэтому это значит, что это уже настоящая зима придет к нам.

"Пока на этой неделе мы ожидаем самые низкие температуры, минимальные, ночью - в пределах от -3° до -10°. На левобережье местами -10...-12°, возможно, даже и -15°, если будет прояснять. Но это уже в начале следующей недели", - рассказала Голеня.

Дневная температура ожидается от 0° до -6°, на востоке и северо-востоке может быть до -9°...-10°. По словам метеорологины, 23 декабря местами может пролетать небольшой снег, но 24-25-го понижение температуры, то есть переход на мороз, произойдет без снега.

"А вот начиная с 26-го и до конца недели, и на следующей неделе, практически до Нового года, будут заходить атмосферные фронты с северо-запада, поэтому ожидаем небольшой и умеренный снег, и образование снежного покрова на территории Украины", - сказала Голеня.

По данным синоптикини, сначала ожидается небольшой – от 1 до 8 сантиметров, а впоследствии местами он может быть и 10-15 см.

Как сообщалось, в этом году в Украине Рождество будет с морозом. Кроме того, на Сочельник ощутимо похолодает. Морозы создадут настоящую зимнюю атмосферу.

Синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха также дала прогноз погоды на Рождество, 25 декабря. По ее словам, с 24 декабря, температуры начнут снижаться. Ожидается влияние поля повышенного атмосферного давления, что будет формировать более зимний характер погоды.